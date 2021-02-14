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Şırnak'ta trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

Şırnak’ta otomobilin, park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti.

Şırnak'ta otomobilin, park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Cizre Caddesi Maden Afet Konutlarında dün gece 02.00 sıralarında plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucunda sürücü Coşkun Eliaçık ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Eliaçık, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde komiser yardımcısı olduğu öğrenilen Eliaçık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Şırnak Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından Eliaçık için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser yardımcısı Coşkun Eliaçık, geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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