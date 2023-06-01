Şırnak'ta üniversiteler arası Tenis Bölge Şampiyonası başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nca Şırnak'ta düzenlenen ve 5 üniversiteden 34 sporcunun katıldığı "1. Üniversiteler arası Tenis Bölge Şampiyonası Turnuvası" başladı.

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak üniversitesi sporcuların katıldığı turnuvada üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı 4 açık kortta müsabakalar yapılıyor. Düzenlenen açılış programında konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversite olarak spora önem verdiklerini, geleceğin sporcuların kentte çıkması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Sporun birlik ve beraberlik ruhuna dikkati çeken Alkış, "Spor insanlık için değerli bir unsurdur. İyi olan, emek çaba sarf eden kazansın. Bütün sporculara başarılara diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da son yıllarda kentin sportif faaliyetlerle anıldığını ve anılmaya devam edeceğini belirtti. "Şırnak çok daha fazlasını hak ediyor, daha fazlasını da yapacaktır" diyen Ayar, "4-5 gün önce uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yaptık ve çokta başarılı geçti. Artık Şırnak'ı yurt dışında olmak üzere her yerde konuşulmaya başlandı ve bunun devamı da gelecek. Şırnak layık olduğu yere geliyor. Bu turnuvanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Turnuva cumartesi yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.