Şırnak'ta Üniversitesinde “NEET'ler için Arıcılık Girişimciliği” projenin toplantısı yapıldı

Dr. Mehmet Emin Erkan, “NEET'ler için Arıcılık Girişimciliği” adlı projenin toplantısına katıldı.

Şırnak Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, erasmus + programı gençlik alanında işbirliği ortaklıkları çerçevesinde “NEET'ler için Arıcılık Girişimciliği” adlı proje toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan'ın da katıldığı toplantıya Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Çekya'dan birçok kurum temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Erkan, arazisinin önemli bir bölümü dağlık olan Şırnak'ta, toprağa bağımlı kalınmadan ve fazla bir sermayeye ihtiyaç duyulmadan yapılabilecek arıcılığın Şırnak'ta yaygınlık kazanması gerektiğinin altını çizerek, arıcılık konusunda başlatılan veya devam eden birçok projeye üniversite olarak destek verdiklerini belirtti. Rektör Erkan, bu proje dahilinde birçok gencin arıcılık konusunda uluslararası deneyimler edineceğini ve bu durumun bölgede arı ürünleri üretimine önemli katkılar sunacağını dile getirerek kurum temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Üniversite adına sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Rüstemoğlu ise Şırnak ili arıcılık verilerini Türkiye ve dünya verileri ile kıyaslayarak, kentte üretimi yapılan monofloral, polifloral, salgı balları ve bu ballara kaynaklık eden bitki türleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Özellikle kentte pestisit ve herbisit kullanılmayan zengin nektar ve polen kaynaklarının, sağlıklı bal üretimi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.