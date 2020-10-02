Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 19 kilo 662 gram eroin ile 29 kilo 256 gram nevi belli olmayan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışma kapsamında 30 Eylül'de Uludere ilçemizde yapılan operasyonda toplam daralı ağırlığı 14 kilo 664 gram eroin maddesi ve 29 kilo 256 gram nevi belli olmayan uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Bahse konu olay ile ilgili şüpheli B.A.'nın yer göstermesi sonucu 1 Ekim'de yapılan aramalarda 10 parça halinde toplam daralı ağırlığı 4 kilo 998 gram uyuşturucu madde daha ele geçirilmiştir. Böylece 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılan çalışmalarda toplam daralı ağırlığı 19 kilo 662 gram eroin maddesi ve 29 kilo 256 gram nevi belli olmayan uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. 30 Eylül'de gözaltına alınan B.A. ve S.Ü. isimli şüpheli şahıslar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.