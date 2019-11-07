Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı

Şırnak'ta, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 7.93 gram metamfetamin maddesi, 11.49 gram esrar maddesi, 12 bin 257 paket kaçak sigara, 171 kilogram kaçak çay, 84 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 adet seyyar akaryakıt pompası, 1 adet sentetik ecza maddesi, 990 metre şemsiye kumaşı, 2 bin 200 adet maket bıçağı, 170 adet inşaat malzemesi, 215 adet muhtelif gıda ürünü, 287 adet muhtelif giyim eşyası, 2 bin 200 adet muhtelif ev-büro eşyası, 460 bin Suudi Arabistan Riyali ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 33 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı" denildi.