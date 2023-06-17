Şırnak'ta vatandaşlar kuzu kırpmaya başladı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber yaylalarda yaşayan vatandaşlar kuzu kırpmaya başladı.

Uludere ilçesine bağlı Beyazsu Yaylasına bahar ile birlikte çıkan yöre halkı kuzu ve koyunları kırpmaya başladı. Abdullah Ürek isimli vatandaş günlerdir yaylada kuzu kırptıklarını söyledi. Ürek, "İlçemizin güzel bir yaylası var. Burada çok güzel bir hava var her yıl buraya geliyoruz. Günlerdir kuzu ve koyunları kırpıyoruz. Böylelikle hayvanlar sıcaklardan daha az etkilenmiş oluyor" dedi.