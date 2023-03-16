Şırnak'ta yaban keçisi avlayan şahsa 260 bin 900 TL ceza

Şırnak'ın Cudi Dağı Kinişir Tepe mevkiinde yaban keçisi avlayan Y.O. isimli şahsa 10 bin 900 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat cezası verildi.

Cudi Dağı bölgesinde bir kişinin yaban keçisi avladığı yönünde Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesi kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Jandarma kaçak avlananların yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ile birlikte bölgede geniş çaplı çalışma başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 1 kişiyi avladığı yaban keçisi ile birlikte suçüstü yakaladı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür müdürü Orhan Kalay, yaban keçilerinin kentin Cudi ve Gabar Dağları kırsal alanlarının yanı sıra Beytüşşebap, İdil, Uludere ilçelerinde de yaşam alanları olduğunu söyledi. Bu hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca koruma altında olan ve nesli tehlike altında türler olduğunu belirten Kalay, "Bunların av turizmi kapsamında hariç avlanması her zaman yasak olan yaban hayvanlarımızdan. Vatandaşlarımızdan bu değerli hayvanları rahatsız etmemelerini ve bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz. Bazı yaban hayvanlarının bazı vatandaşlar tarafından bu şekilde öldürülmesi üzücüdür. Bu çerçevede ilgili şahsa yaban keçisi için 250 bin lira, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa isnaden de 10 bin 900 lira olmak üzere toplamda 250 bin 900 TL ceza uygulamış olduk" dedi.