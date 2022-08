Şırnak'ta 'Yaz Kur'an Kursları' devam edecek

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 Ağustos'ta sona eren "Yaz Kur'an Kursları"nda eğitimlere devam edilecek.

Cizre'de Yaz Kur'an Kurslarının son bulmasıyla kapanış etkinliği düzenlendi. Kursa katılan öğrencilere belgelerini veren ilçe müftüsü Süleyman Baran, 7'den 70'e herkesi camilerde açılacak Kur'an kurslarına beklediklerini söyledi. Amaçlarının vatanını, milletini seven nesil bırakmak olduğunu belirten Baran, “Yaz Kur'an kurslarımızı bitirdik. Kurslarımız bitti diye eğitimlerimiz bitmeyecektir. Camilerimiz yılın her günü açık olacaktır. Kur'an-ı Kerim öğrenme yaz Kur'an kursları ile sınırlı değildir. İnşallah bunu yılın her gününe tatil meftunu olmaksızın kurslarımız, camilerimiz açık olacaktır. Çocuklarımıza namaz kılmayı, abdest almayı, camiye giriş çıkışı, mihrap ve minberi, ibadeti, itikadı, siyeri ve temel değerler eğitimini çocuklarımıza yaz Kur'an kurslarında öğretmeye çalıştık. Kurslarımızla faydalı olabilmişizdir. Yaz Kur'an kurslarımıza camiyi bile sevdirmiş olsak bu bizim için bir başarıdır. Çocuklarımıza Kur'an okumayı, namaz kılmayı, cami adabını öğretmişsek bu bizim için mutluluktur. İnşallah bundan sonra 7'den 77'ye herkesi camilerimize Kur'an kurslarımıza bekliyoruz. Bizim için ardımızda bırakacağımız en güzel nesil erdemli, ahlaklı, efendi, vatanını, milletini seven nesil bırakmaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız çocuklarımıza camilerimize yönlendirelim. Camilerle olan bağımızı koparmayalım. Çocuklarımızla beraber camiye gelelim. Bu manada veliler de bize yardımcı olurlarsa gelecek nesli daha güzel inşa ederiz" dedi.