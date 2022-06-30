İhlas Haber Ajansı

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Şırnak'ta yaz spor okulları açıldı

81 ilde eş zamanlı yapılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları açılışı, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof.

Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, il protokolü ve sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.


Şırnak'ın adını sportif faaliyetlerle duyurmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan "Şırnak sporun şehri oluyor. Birbirinden farklı bir çok sportif aktivite gerçekleşiyor. Biz de üniversite olarak her zaman gençlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

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