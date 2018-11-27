Şırnak'ta yeni şehiriçi minibüsler hizmete girdi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta yeni şehir içi minibüsler, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun katılımıyla halkın hizmetine sunuldu.

Şırnak'ta 24 saat kamera ile izlenebilen ve engelli bireylerin kullanımına uygun 10 adet şehir içi minibüs, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu tarafından tanıtılarak, halkın hizmetine sunuldu. Şırnak için ulaşım alanında yıllardan beri büyük bir sorun olarak duran ve vatandaşların sıkça şikayetçi olduğu şehir içi ulaştırma hizmetlerine sür'atle el atan Başkan Bedirhanoğlu, ilgili birimleri görevlendirip vatandaşların talebi doğrultusunda şehir içi hatlarına 10 yeni araç ekledi.

“Tramvadan sonra ciddi bir değişim yaşandı”

Yeni şehir içi hatlarının vatandaşların hizmetine açılmasına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, “Şırnak'ta, 2016 yılından bu yana geçirmiş olduğumuz tramvadan sonra ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Tabi Şehirde alt yapı, üst yapı sorunu çözüldü büyük ölçüde. Şimdide Şırnak'ın önemli sorunlarından ulaşımla alakalı çalışmalara hız verdik. Bugüne kadar şehir içi ulaştırma hizmeti çok amatör bir şekilde, kara düzen yürüyordu. Özellikle araç sayılarının azlığından dolayı vatandaşlarımızın ciddi anlamda mağduriyeti söz konusuydu. Bizde çerçevede Şırnak belediyesi olarak, 10 aracımızı farklı güzergahlarda törenle vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. İnşallah talebe göre bu sayı artırılacak. Yeni devreye aldığımız bu minibüsler engelli vatandaşımızın kullanımına dönük modern donanımlarla donatılmış araçlar, Şırnaklı vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.