Şırnak'ta yerfıstığı hasadı şenlikle başladı

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına giren Şırnak'ın Silopi ilçesinde yer fıstığı hasadı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Buğdaylı köyünde yerfıstığı tarlasında düzenlenen program İl Müftüsü Ahmet Dilek'in dua konuşmasıyla başladı.

Hasat şenliğinde konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Barajı'nın en kısa sürede başlayacağını söyledi. Yaklaşık 77 bin hektarlık alanda sulama olacağını belirten Vali Bilgin, "Taşlarla kaplı olan Cizre ve İdil Ovamız inşallah tarım ürünlerimizi yetiştiren tarlalarla kaplı olacak. Çok şükür ki Silopi'miz bugün çalışkan çiftçisi ile birlikte bundan 17 yıl önce başlayan serüvenle birlikte bugün Türkiye'nin 3'üncü fıstık üretim üssü haline geldi. Bunda Silopili çiftçilerimizin Silopili hemşerilerimizin çok büyük emekleri var. Silopi fıstıkta çok şükür ki ülkemizin 3'üncü üretim merkezi. İnşallah bu verimli ovada her yönüyle sulanabilir hale getirilip artık sadece fıstıkta değil, diğer alanlarda da katma değeri yüksek ürün üreterek ve aynı zamanda bunu çiftçilerimizin ürettiği ürünleri en iyi şekilde değerlendirip hem maliyet analizini en iyi şekilde ortaya koyup ve vatandaşlarımızın buradan ekonomik olarak daha fazla gelir getirici sektörleri de oluşturarak burada mevcut konulan tesislerin daha katma değer ürün getirecek tesisleri de kurup inşallah buradan ülkemizin her yöresine yurt dışına ürünler satacağız" dedi.

Şırnaklı işadamlarına çağrıda bulunan Bilgin, “Buradan özellikle Şırnaklı işadamları yani dışarıda olan Mersin'de Antep'te Diyarbakır'da İstanbul ve Ankara'daki bütün işadamlarımıza seslenmek istiyorum. Şırnak'ımız siz zaten biliyorsunuz zaten güvenli, huzurlu bir bölge ve aynı zamanda da verimli bir alan. Buraya özellikle sizler yatırım yapacaksınız ki diğer insanlarında buraya yatırım yapmalarını teşvik edelim. Özellikle artık güvenlikle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halkımın huzur içerisinde yaşadığını ve en önemli bundan sonraki süreci artık üreterek halkımızın istihdam alanındaki sorunlarını çözmek olduğunu hep birlikte ülkemizin diğer yörelerine yapacağımız örnek tesislerle göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Osman Bilgin traktöre binerek hasat yaptı. Yerfıstığı hasadının yapıldığı tarla sahibine plaket takdim edildikten sonra hasat şenliği toplu fotoğraf ile sonlandı. Yerfıstığı şenliği çerçevesinde Silopi ilçe merkezi Nevroz Parkı'nda festival düzenlenecek.