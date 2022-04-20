Şırnak'ta yeşilbaşlı ördek ve balaban kuşu tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı

Şırnak'ta bitkin bir halde bulunduktan sonra Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesine teslim edilen bayağı balaban ve yeşilbaşlı ördek, tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Şırnak'ta vatandaşlar tarafından doğada bitkin ve yaralı halde bulunan yeşilbaşlı ördek ve balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler tarafından tedavi merkezine getirilen yaban türleri tedavi altına alındı. Yaklaşık iki aydır devam eden tedavilerin ardından yeşilbaşlı ördek ve balaban kuşu, daha sonra doğaya bırakıldı.

Kuşların doğaya bırakılması ile ilgili bir açıklama yapan Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, “Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizde muhtelif zamanlarda gelen 1 yeşilbaş ördek, 1 bayağı balabanın tedavilerini yapıp tekrar doğal yaşam alanlarına kazandırdık. Yeşilbaş ördek 2 ay önce Cizre ilçesinden bize intikal edilmişti. Polis memuru arabasıyla getirilmişti. Tedavisi 1-2 ay sürdü. Tekrar Cizre ilçesinde Dicle Nehrin kenarında doğal yaşam alanına kavuşturduk. Bayağı balaban kuşumuzda yaklaşık 1 ay önce Beytüşşebap ilçesinde arazide bitkin bir şekilde görülmüş ve bize intikal ettirildi. Bununda tedavisini merkezimizde yaptırıp yine Dicle Nehri kenarında uygun yaşam ortamına bıraktık. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemizde şu an mevcut 2 kara çaylak, 3 kızıl şahin, 1 kerkenez, 1 doğan ve 1'de yaralı vaziyette sincabımız bulunmaktadır. Muhtelif zamanlarda tedavi ünitemize getirilen bu hayvanlarında tedavi bakımlarını yine veteriner hekimin gözetiminde devam etmekte olup yakın zaman içerisinde tedavilerini tamamlayıp tekrardan doğaya kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.