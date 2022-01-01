Şırnak'ta yılbaşı gecesi anlamlı ziyaret

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yılbaşı gecesinde güvenlik güçleri unutulmadı. Yeni yıla Mehmetçikle beraber giren kaymakam, hakim, savcı ve belediye başkanı Kato'ya çıktı.

Beytüşşebap ilçesinde kurum amirleri Mehmetçik için Kato'ya çıktı. Yeni yıla nöbet başında olan Mehmetçik ve polisleri ziyarete Kaymakam Hasan Uğuz, Hakim Fadime Dumanlı, Savcı Emre Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Jandarma Alay Komutan Vekili Eyüp Karakaya, Emniyet Amiri Cemil Sağlam ve Belediye Başkanı Habip Aşan katıldı. Mehmetçiklerin yeni yılını kutladı. Heyet yeni yılı Kato'da giren Mehmetçikle beraber kutladı.