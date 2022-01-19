İhlas Haber Ajansı

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Şırnak'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde sabah başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde sabah başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.


Uludere'ye giden yol, kardan dolayı kapandı. Kapanan ve kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda araçlar ilerleyemezken 06 FS 6527 plakalı Peugeot marka kamyonet hızını alamayarak yoldan çıktı. Kamyonet vatandaşların yardımıyla geri çıkarıldı. Araç sürücüleri zincir takıp ilerlerken, olumsuz hava şartlarından dolayı ilerleyemeyen araç sahipleri, oldukları yerde araçlarını bırakıp minibüslerle ulaşımı sağladı.

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