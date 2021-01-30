İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'ta yüzlerce araç yolda mahsur kaldı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Şırnak ve Hakkari karayolunda kar yağışı nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı. Yüksek rakımlı bölgelerde yarım metreyi aşan kar hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri riskli bölgelerin yollarını temizlemeye çalışırken aniden bastıran kar yağışı sonrası Hakkari ve Şırnak yolu dün akşam kapandı. Ekiplerin karla mücadelesi devam ederken Emrah Encü isimli vatandaş, saatlerdir yolda olduklarını belirterek, "Kar aniden bastırdı zincirler olmasına rağmen yolda kaldık. yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.