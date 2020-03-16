İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı

Şırnak’ta 9-15 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta 9-15 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 9-15 Mart arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlarda 15,46 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 6,3 gram eroin, 1 adet suboxone hap, 9,13 gram afyon sakızı, 6 adet fişek, bin 75 paket bandrolsüz sigara, 5 adet cep telefonu, 100 paket elektronik sigara likidi, 20 kilogram nargile tütünü, 18 kilogram çay, 114 çift ayakkabı, 18 adet muhtelif giyim eşyası, 78 adet muhtelif süs eşyası, 24 adet diğer inşaat malzemesi, 5 bin 900 adet muhtelif mutfak malzemesi, 90 adet tıbbi malzeme ve 720 lira değerinde banknot ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 27 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.