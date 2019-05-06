Sivil şehitler Silopi'de toprağa verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kişi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Silopi ilçesine bağlı Uyanık köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Servet ve Diyar Bilen Silopi ilçesinde toprağa verildi. Silopi Devlet Hastanesi'ne getirilen Servet ve Diyar Bilen'in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından tekrar Silopi ilçesine getirilen Servet ve Diyar Bilen'in cenazeleri, ilçe merkezindeki Yenişehir Mahallesi'nde toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutlarla Yenişehir Mahallesi'ndeki Medine Camii'ne getirilen cenazelerin namazı kılındıktan sonra, defnedilmek üzere Yenişehir mezarlığına götürüldü. Çok sayıda kişinin katıldığı defin esnasında, mezarlığın giriş kapısında cenazenin gelmesini bekleyen Kürtçe ağıtlar yaktı.

"Vatan sağ olsun"

Defin sonrası Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, patlamada hayatını kaybeden Diyar Bilen'in babası Hasan Bilen ve Servet Bilen'in abisi Sedat Bilen'e tabutlarına sarılı Türk bayrağını verirken acılı baba Hasan Bilen 'Vatan Sağ olsun' dedi. Baba Hasan Bilen, başsağlığı dileklerini aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun ve yeğenin bulunduğu aracın, köy dönüşünde bomba patlaması sonucu hayatını kaybettiklerini belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun. Onlar şehit oldular. Onları yapanların Allah belalarını versin. Bin defa Allah belalarını versin. Başka da ne diyebilirim" diye konuştu.

AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen de, "Bugün yaşanan bu elim olayda terör örgütü yine gerçek yüzünü gösterdi. Çoluk çocuk demeden, sivil demeden herkese karşı ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bugün ki saldırıda şehit olan çocuklar benim yeğenlerimdi. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu ateş hepimizin yüreğini yaktı. Memleketimizin başı sağ olsun. Terör örgütü, onlara yandaşlık eden herkesi lanetle, şiddetle yaptıkları bu alçaklıktan, bu hainlikten, bu ihanetten dolayı kınıyoruz. İnanıyoruz ki devletimi gerekeni her zaman yapacaktır. Terör örgütü ve onların yandaşlarına en güzel cevabı verecektir. Bizler vatan sağ olsun diyoruz. Güvenlik birimlerinden aldığımız bilgiye göre el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile imha edilmesi sonucu gerçekleştirilmiş bir saldırıdır" şeklinde konuştu.