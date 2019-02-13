Şoförlerden İpekyolu tepkisi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şoförler, İpekyolu'nda oluşan çukurlara tepki göstererek yolun yapılmasını istedi.

Silopi-Habur ve Silopi-Cizre ilçesi arasındaki tarihi uluslararası İpekyolu'nda oluşan çukurlar nedeniyle araçlarında maddi hasarlar oluşan şoförler yetkililerin duruma el atmasını istedi.

Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Şırnak İl Başkanı İdris Barkın ise, yağmurlu havalarda çukurların görülmediğini, bunun da kazalara davetiye çıkardığını söyledi. Barkın, "Araçlar olduğu gibi çukurun içine giriyor, kazalara sebep oluyor. Lastikleri patlıyor, yöre halkı da sıkıntı çekiyor. Bu yol çok önemli bir yol. Ticaretin yoğun olduğu bir bölge, yoğunluğun olduğu tek kapı burası. Buradan giden araçlarımızın çoğu yüklü, tonajlı araçlardır. Araçlar gece olduğunda yol görünmediği için büyük kazalara neden oluyor” dedi.

Irak'a yolcu taşımacılığı yapan Ahmet Alkış isimli şoför, perişan olduklarını, araçlarında her gün hasar oluştuğunu söyledi. Alkış, "Hükumetimizden istediğimiz tek şey bu yolların yapılmasıdır. Arabalarımızda hasar oluşuyor. Paramız yok masraf da yapamıyoruz. Perişan olduk, mahvolduk" diye konuştu.

Yusuf Derik isimli şoför ise, bozuk yollardan dolayı araçlarının zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yolun yapılmasını istedi.