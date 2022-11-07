Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura bin 450 konut için Şırnak'ta çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde bin 450 konut için ilk kura Şırnak'ta çekildi.

Şırnak Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kura törenine, Şırnak Valisi Osman Bilgin, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin kura çekiminde yaptığı açıklamada ülkenin sosyal konut projesi hamlesi ile dünyadaki çok sayıda ülke için örnek bir projeyi hayata geçirdiğini dile getirdi. Bilgin, "Korona virüs ile birlikte dünyada ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ayrıca Rusya- Ukrayna savaşı bu krizi daha da büyüterek sadece gelişim ve değişimi engellememiş, aynı zamanda dünyada ciddi manada gıda ve yoksulluk krizini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte dünyada artan fiyatlarla birlikte insanlarımız konut erişimi açısından da önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Ülkemiz ise Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu başarılı örneklerle önder ülke konumuna gelmiştir. İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi ile sadece büyük şehirlerde değil, ülkenin her noktasında önemli konut ve iş yeri hamlesinin ortaya konulmasına işarettir. Şırnak'ta 2015 süreci sonrasında yüzde 70'i yenilenen ilçeleriyle önemli bir kentsel dönüşüm ve yenileme hamlesinin zaten başlatıldı. Şırnak'ta konuttan sosyal donatılara, camilerden okullara, hastanelerden hizmet binalarına kadar özel ve güzel yerleşim yerleriyle karşılaşıldığını anlatarak, başka illerden gelen vatandaşların Şırnak'ın ne kadar geliştiğini ve değiştiğini görüp, bunu dile getiriyor. Bu konut hamlesi ile hem merkez ilçemizde hem İdil Karalar beldemizde yapılacak konutlar işin bir başlangıcı. Akabinde yine Cizre ve Silopi ilçelerimizde de bu faaliyetlerin devamı gelecek" dedi.

Bilgin, bu projenin hayata geçmesinde, özellikle Türkiye yüzyılını başlatan ve ülkeyi sadece konut alanında değil, savunma sanayinde, teknolojide, çevre şehircilikte, ulaştırmada, iletişimde, eğitimde, sağlıkta dünyanın en önemli ülkeleri konumuna getiren Cumhurbaşkanına şükranlarını sunduğunu ifade ederek, bu projenin yöneticisi olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve Bakan Murat Kurum, Toplu Konut İdaresine, emeği bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, sosyal konut projesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımızın 20 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle birlikte planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği bünyesinde 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşıldı. Toplu Konut İdaresi olarak okullardan üniversitelere, spor salonlarından yurt ve pansiyonlara, hastanelerden sağlık ocaklarına, ticari iş yerlerinden kütüphanelere, camilerden kamu hizmet binalarına, stadyumlardan millet bahçelerine kadar 35 bin 335 eseri kazandırdık. İnsanca bir yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefleri doğrultusunda taviz vermeden projeler sürdürüyor. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza müjdelemiş olduğu 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası 10 bin iş yeri olmak üzere bu üç proje 250 alt sektörü etkileyerek üretime ve istihdama bereket ve rekabet getirecek, doğrudan ve dolaylı milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayacaktır. TOKİ olarak 81 il ve ilçelerimizde Karadeniz'de sel oldu, Akdeniz'de yangın oldu, deprem oldu milletimizin yanı başında olduk. Bakanlığımız koordinasyonunda yürüttüğümüz 'İlk Evim, İlk Evim İş Yerim' projesi de milletimizin bize olan güvenini gözler önüne serdi. 1,5 ay gibi kısa bir sürede 8 milyonu aşkın vatandaşın başvurduğunu, geçerli başvuru sayısının 5 milyonu geçti" dedi.

2 yıl içinde 250 bin konutun teslim edileceğini dile getiren Karaca, daha başvurusu süreci devam ederken 25 Ekim'de 17 ilde 6 bine yakın konutun temelini attıklarını, bugün ise ilk kuraları Şırnak'tan başlattıklarını söyledi. Karaca, "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edip, sizlerin hizmetine sunacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye 100 yılına damga vuracak çalışmalarda Şırnak'ta da yatırımlarımız devam ediyor. Toplu Konut İdaresi olarak Şırnak'ta 86 şantiyede 11 bin 247 konut, 1 millet bahçesi ,17 cami, 7 kamu hizmet binası, 28 ilkokul, 1 kreş 13 lise, 2 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 büfe ve 62 ticaret merkezi yatırımları ile kente katkıda bulunduk. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Toplu Konut İdaresi tarafından Şırnak merkezde bin 100 konut, İdil'de 301 konut ve İdil Karalar'da 49 konut olmak üzere bin 450 konuta 3 bin 406 başvuru aldık. 81 ilde olduğu gibi burada da kuralların noter huzurunda çekildiğini, resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekiliyor ve hak sahipleri belirleniyor. Şırnak çok daha güzel bir hale gelecek, vatandaşlarımız Cudi Dağını, Namaz Dağını izlerken çaylarını keyifle yudumlayacaklar" diye konuştu.

İlk Kura çekimini Şırnak Valisi Osman Bilgin yaparak hayırlı olmasını diledi.