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STK temsilcileri, İdil SYDV Müdürü Demir ile görüştü

Şırnak’ın İdil ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, İdil İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Feride Demir ile görüştü.

Şırnak'ın İdil ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, İdil İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Feride Demir ile görüştü.


Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Diyanet-Sen İlçe Başkanı Abdurrahman Uygur, İdil Esnaf Odası Başkanı Nurettin Aykan, İdil SYDV Müdürü Feride Demir ile görüştü. Görüşmeyle ilgili konuşan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, Demir ile karşılıklı istişarelerde bulunarak ilçedeki sorunların çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.


Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalçın, Uygur ve Aykan'a teşekkür etti.

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