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Strafor, tahta ve saçtan kendi kayığını yaptı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan Osman Kilim baraj sularında gezinmek için strafor, tahta ve saçtan kendi kayığını yaptı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Osman Kilim baraj sularında gezinmek için strafor, tahta ve saçtan kendi kayığını yaptı.


Kayık tahta, saç ve strafordan oluşan kayığını çalıştığı tamirhanede yapan Osman Kilim, üç günlük bir uğraşın ardından kayığın tamamlandığını söyledi. Baraj kenarına gelen fotoğraf severler, gelin ve damatlar kayık ile barajda fotoğraf çekmeye başladı. Kilim, imkanlar dahilinde daha büyük ve motorla çalışan bir kayık yapmayı planladığını kaydetti. Kayığı yapan Osman Kilim, kayığı barajda gezmek için çalıştığı tamirhanede 3 günde yaptığını, malzeme olarak strafor, saç profil ve tahtadan oluştuğunu, baraj etrafına gezmek için gelen vatandaşların ilgisini çektiğini onlarında binip gezmek istediklerini aynı zamanda gelin damat dış çekimlerinin yapıldığını, imkanı olunca daha büyük ve motorlu bir kayık yapmak istediğini söyledi.

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