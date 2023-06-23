Tarihi yapıların restorasyon çalışmalarından sonra Cizre yerli ve yabancı turistleri bekliyor

Tarihi 10 bin yıl öncesine dayanan kültürel değerleri, medeniyeti ve doğal güzellikleri ile sosyal yaşamın canlandığı Cizre, kapılarını yerli ve yabancı turistlere açıyor.

Hazreti Nuh Peygamber Türbesi, İsmail Ebu'l-İz El-Cezeri Türbesi, Mir Abdal Medresesi, Mem u Zin Türbesi, Hamidiye Kışlası ve Mehmet Ağa Kasrı gibi tarihi yapılar yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. İlçede son olarak Kırmızı medrese ve Ulu Cami'deki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Cizre Kalesi'nde (Birca Belek) Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyonun ise yakın zamanda tamamlanması planlanıyor.

"Restorasyon çalışmalarının bitmesiyle Cizre'de büyük bir kültür rotası oluşuyor"

Cizre'de turizm adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Cizre'nin tarihi, kültür ve misafirperverliğiyle turizm anlamında büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Cizre'nin kadim bir yerleşim yeri olduğunu belirten Kaymakam Demir, "Özellikle Nuh Tufan'ından sonra kurulan ikinci şehir olarak biliyoruz. Bu anlamda çok eski bir tarihe sahip. Farklı medeniyetleri ve kültürlere ev sahipliği yapmış, misafirperver, dışarıdan gelene fazlasıyla ilgi ve alaka gösterilen güzel bir şehir. Cizre bu tarihi, kültür ve misafirperverliğiyle turizm anlamında da büyük bir potansiyele sahip. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bünyesinde başlattığı Mezopotamya markası adı altında GAP turlarına dâhil edip çalışma ve girişimlerimiz vardır" dedi.

"İlçemizdeki Kırmızı Medresemiz, Ulu Camimiz, Hz. Nuh Camisi ve Türbesi, Hamidiye Kışlası, Bırca Belek bunlar gerçekten eşsiz eserler" diyen Demir, "Ulu Cami ve Kırmızı Medrese'mizin restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza bağlı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu iki yerimizin açılması vatandaşlarımız tarafından da güzel ve olumlu karşılandı. Bu gelişmelerle Cizre'de büyük bir kültür rotası oluşuyor. Cizre'ye dışarıdan gelen misafirlerimizin en az bir gün konaklamalı şekilde zaman geçirebilecekleri rota ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"İlçemiz huzuruyla güvenliğiyle gerçekten bölgemizin örnek ilçelerinden biri"

Turizmdeki en önemli noktanın huzur olduğuna dikkat çeken Demir, "Cizre Belediyesi olarak da sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlattık. Hz. Nuh Nebi Camisi ve Türbesi'ni, Kırmızı Medrese'yi, Dengbejevi'ni ve eski çarşıyı birbirine bağladık. Turizmdeki en önemli nokta huzurdur. Tarihimiz kültürümüz çok zengin. Hükümetimizin destekleriyle bu tarihi yerleri zenginlikleri tekrar canlandırmaya, gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. İlçemiz huzuruyla, güvenliğiyle gerçekten bölgemizin örnek ilçelerinden biri. Biz, bu huzurun da devam etmesi için Cizre halkıyla beraber elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Huzurumuz devam ettiği müddetçe, bu eserlerimiz gün yüzüne çıktığı müddetçe Cizre hem yerli hem yabancı turistler anlamında gereken ilgiyi fazlasıyla görecektir" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Sercan Dilsiz, yaklaşık 2 yıldan beri cami ve medresenin kapalı olduğunu hatırlatarak, "Cizreliler, bu tarihi yerlerin özlemini yaşıyordu. Bu güzel ve kadim yerler Cizre'nin ve Cizrelilerin ferahladığı yerlerdir. Herkes bir heyecanla buraya geliyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleridir" ifadelerinde bulundu.

İzmir'den Ulviye Şahin, eşiyle beraber geldiğini, kızının burada olduğunu dile getirerek, "Okul dönemi boyunca Cizre'deyiz. Buraya gelmeden önce bana birçok şey söylenmişti. Söylendiği gibi yer değil, böyle bulmadım. Gerçekten buralar çok güzel. Tarihi yerleri gezmeye fırsatımız oldu. Misafirperver bir halk. Tarih ve maneviyatı çok güzel bir yer. Cizre'de nehrin olması bizi ayrıyeten mutlu etti. Cizre'den çok memnunuz" ifadelerine yer verdi.