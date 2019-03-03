İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu'dan Cizre'ye ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak’ın Cizre ilçesini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Şırnak'ın Cizre ilçesini ziyaret etti.


Bakan Yardımcısı Aksu, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Cizre'ye geldi. Bırca Belek ve Hamidiye Kışlası'nda tarihi mekanları gezen Aksu, Nuh Nebi Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Aksu'ya Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan tarafından şehrin simgelerinden olan Cizre Ulu Cami ejderleri takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.