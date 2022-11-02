TDP Genel Başkanı Sarıgül: ”Başı açık olan da bizim, başı kapalı olan da bizimdir"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ”Türkiye'de başörtüsü sorunu yoktur. Başı açık olan da bizim, başı kapalı olan da bizimdir” dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şırnak'ın Cizre ilçesine geldi. Mustafa Sarıgül ve beraberindeki partililer, ilk olarak 2012 yılında hayatını kaybeden eski Bayındırlık Bakanı ve KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi'nin mezarını ziyaret etti. Elçi ailesi ile bir müddet sohbet eden Sarıgül, daha sonra esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Caddesi, Kapalı Çarşı, Şerafettin Elçi Caddesi ve Orhan Doğan Caddesi üzerindeki iş yerlerini ziyaret edip esnafın sorunlarını dinleyen Sarıgül, gençlerle de bol bol fotoğraf çektirdi. Sarıgül, ”Türkiye'de başörtüsü sorunu yoktur. Başı açık olan da bizim, başı kapalı olan da bizim. Ama başörtüsü konusunda bir referandum yapılacaksa lütfen erkeklerimiz kadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın başörtüsüne karışmasın. Kadınlarımız özgürce mutlu bir şekilde kendi kararlarını versinler” diye konuştu.

"Türk sahalarında 11 yabancı görmek istemiyorum"

Futboldaki yabancı sayısını eleştiren Sarıgül, ”Futbol sahalarına bakıyorum, 11 yabancı; yakışıyor mu bize. 11 yabancıyı ben seyretmek istemiyorum. 8 Türk olmalı, 3 yabancı olmalı. O yabancılar da Hagi gibi, Popescu gibi, Alex gibi, Quaresma gibi kaliteli yabancı olmalı” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül ve beraberindekiler Cizre'deki ziyaret ve görüşmelerin ardından karayolu ile Diyarbakır'a geçti.