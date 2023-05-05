Tedavileri tamamlanan sincaplar doğaya bırakıldı

Şırnak'ta satılmak üzereyken el konulan sincap yavruları tedavilerin ardından yaşam alanlarına bırakıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 hafta önce bir kişinin doğada bulduğu ve satmak istediği 8 sincap yavrusundan 5'i gerekli tedavinin ardındın doğaya bırakıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce el konulan 8 sincaptan 3'ü telef olurken, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ndeki tedavileri tamamlandı. Tedavisi tamamlanan sincaplar ekipler tarafından Kaymakamçeşme köyü mevkiinde doğaya bırakıldı.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, el konulan 8 sincaptan 3'ünün tedaviye cevap vermediğini ve telef olduğunu söyledi. Diğer 5 sincabı yaşam alanları bölgesine saldıklarını aktaran Kalay, bu tür hayvanları doğal yaşam alanlarından alarak evlerde beslemek ve ticaret için alıkoymanın vicdani ve insani olmadığını ifade etti.

Vatandaşların bu tür olumsuzluklarla karşılaştıklarında durumu en yakın kolluk birimine ya da kendilerine bildirmelerinin yeterli olacağını belirten Kalay, "Yaralı ve bitkin durumda olan kuş ve hayvan ise şayet burada gerekli tedavilerini yapma imkanımız var. Onları tedavilerinin ardından tekrar doğal yaşam alanlarına kavuşturabiliriz” dedi.