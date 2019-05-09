Tekstilkent Projesi'ne DİKA'dan fizibilite desteği

Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) fizibilite desteği programı kapsamında ajansa sunulan Silopi İlçesi Tekstilkent Fizibilite Raporu Projesi destek almaya hak kazandı.

DİKA'nın fizibilite desteği programı kapsamında Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından ajansa sunulan Silopi İlçesi Tekstilkent Fizibilite Raporu Projesi başarılı bulunarak imzalandı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ajansın fizibilite destek programının amacının, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak olduğunu söyledi. Bu projeyle Şırnak il ve ilçelerinde faaliyet gösteren tekstil firmalarının gelirlerinin iyileştirilerek sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sağlanması için fizibilite desteği vereceklerini ifade eden Altındağ, "Ajansımızın imalat sanayi raporuna göre TRC3 Bölgesi'nde bulunan Mardin, Batman, Siirt, Şırnak'ta 51 tane tekstil üretimi yapan firma mevcuttur. Bunlardan altısı Şırnak'ta olup ilin farklı bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Şırnak İl Özel İdaresi'nin bize sunmuş olduğu proje ile kurulması planlanan modern bir tekstilkentin üretim koşullarından uzak şartlarda yapılan üretimin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Araştırma ve fizibilite çalışmaları sonucunda yatırımcıların hitap edebilecekleri pazara ilişkin ihtiyaç duyduğu veri, bilgi ve önerileri sağlamaya yönelik veriler ortaya konacaktır. Üretimin geliştirildiği bölgede yatırımcının üstün ve zayıf yanları tespit edilerek; yatırımın sürdürülebilir olması amacıyla gerekli olan tüm araştırma ve analizler yapılacaktır. Yatırım sürecindeki fırsatlar, tehditler, mevcut ve muhtemel rakipler belirlenecektir. Orta, kısa ve uzun vadede planlamalar yapılarak kurulacak tesisin sürekli ölçümsel takibi ve analizi için yatırıma ilişkin sürekli olarak kullanılabilecek performans taslağı oluşturulacaktır. Böylece yatırımın sürekli analizi, takibi ve planlamaları hususunda yatırımcı, üretimin gelişmesi ile ilgili gerekli bilgiye sahip olacaktır. Şırnak'ta tekstilkentin kurulmasıyla birlikte ilk etapta çoğunluğu kadınlardan oluşacak 2 bin kişilik bir istihdamın sağlanması hedeflenmektedir. Özellikle dezavantajlı grup olan kadınların bu sektörde daha çok tercih edilmesi kadın istihdamı açısından pozitif bir ayrıcalığa sahip olmalarını sağlayacaktır. Bu yönüyle düşünüldüğünde, Şırnak gibi genç nüfusun yoğun ve işsizliğin Türkiye ortalamalarının çok üzerinde olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, emek yoğun bir sektör olan tekstil sektörünün burada sağlayacağı fayda çok büyük olacaktır" dedi.