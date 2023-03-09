Tencerede başladı, şimdi yurt dışına ihraç ediyor

Şırnak'ta KOSGEB desteği alan girişimci, kısa süre içinde kendi çikolata atölyesini kurdu. Girişimci Ata Bilen, tencerede başladığı üretime şimdi ise açtığı işletmede devam ederek 20 kişiye de istihdam sağladı.

Şırnaklı genç girişimci Ata Bilen, memleketinde açtığı imalathanede ürettiği çikolataları yurt içinde 40'tan fazla il ve İran, Suriye ile Irak'a pazarlamaya başladı. İşlerini büyüten Bilen, “Gutti” markasıyla ürettiği çikolataları başta yurt içinde 40'tan fazla il ve yurt dışına pazarlamaya başladı.

Bölgede tam teşekküllü spesiyal ve draje çikolata üretimini yapan tek firma olduklarını belirten genç girişimci Ata Bilen, hedefinin imalathanesini büyük bir fabrikaya dönüştürmek olduğunu söyledi. Bilen, “3 yıl önce KOSGEB desteği ile bu işe girdim. Çocukluk hayalimdi, iyi bir pastane açmak, sonrasında dedim niye bir Şırnak markasını çıkarmayayım. Şırnak'ın adı farklı anılıyordu. Bende Şırnak'ın adını güzel şeylerle ön plana çıkarayım dedim. Çikolata çok zahmetli bir iştir. O yüzden ben özelikle çikolata işini seçtim. Biz başladığımızda 2 kişi ile başladık, şu anda 20 kişilik bir ekibimiz var" dedi.

"Çikolatada 120 çeşit ürünümüz var, bu yıl hedefimiz 180 çeşit ürüne çıkarmak"

Türkiye genelinde yüzde 50'sinde ürünlerinin mevcut olduğunu aktaran Bilen, "Büyük firmalar ile çalışıyoruz, çünkü Şırnak'tan lojistik çok zor oluyor. Biz, ağırlıklı olarak spesiyal, sargılı ve draje guruplarını yapıyoruz. Mevcut kapasiteyle günlük 500 ile 1000 kilo arasında üretim yapıyoruz" diye konuştu.

KOSGEB ile tanışmadan önce çikolatayı evde tencerede kaynatarak yaptığını kaydeden Bilen, "Ondan sonra KOSGEB ile tanıştım. Makine teçhizat desteği aldım. Faizsiz krediden faydalandım. Nitelikli personel desteğinden faydalandım. Belgelendirme desteğinden faydalandım. Marka tescilimizi aldık. KOSGEB ile tanışmasaydım belki şu an gene kendi kabuğumuzda olurduk. Ama KOSGEB ile tanıştıktan sonra büyük bir büyüme kaydettik” şeklinde konuştu.

Çalışanlardan Hüsnü Bilen, burada spesiyal, sargılı ve draje çikolata ürettiklerini dile getirerek, "Ülke içine ve ülke dışına ihraç ediyoruz. Özellikle Şırnak'ta böyle bir yerin olması bizim için büyük bir avantajdır. Sonuçta 20 aileye istihdam sağlanıyor, mutluyuz” dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Şırnak İl Müdürü Ömer Güngör, “Şırnak'ta ilk defa çikolata alanında üretim yapan bir girişimcimiz oldu. Kendisi ile ilk adımda tanıştık, Ata Bilen küçük tencerelerde çikolata yaparken KOSGEB'in ileri girişimci desteğiyle tanıştı. Kuruluş desteği, makine teçhizat desteği ve performans desteği ile birlikte 155 binden yararlandı. Belgelendirmeden yararlandırdık. İşletme büyüdükçe nitelikli eleman ihtiyacı oluştu. Biz de nitelikli eleman desteğinden 50 bin destek sağladık. İlerde çıkacak olan KOBİ ve diğer desteklerden yararlanabilecek. 2022 yılı bizim için çok verimli bir yıl oldu. Geri ödemeli destek kapsamında 256 işletmeye 576 kişi istihdam ettikleri için 5 milyon civarında bir destek sağladık. Yine 6,5 milyonluk desteği de biz büyük işletmelere destek verdik” dedi.