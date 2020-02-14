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Terk edilen hayvanlar koruma altına alındı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde soğuk havalarda ölüme terk edilen hayvanlar koruma altına alındı,Uludere’ya bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat’ın talimatları ile soğuk havalarda ölüme terk edilen katır ve atlar toplanarak koruma altına alındı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde soğuk havalarda ölüme terk edilen hayvanlar koruma altına alındı,


Uludere'ya bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'ın talimatları ile soğuk havalarda ölüme terk edilen katır ve atlar toplanarak koruma altına alındı. Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Babat, vatandaşların işlerini görmeyen at ve katırları ölüme terk ettiğini söyledi. Babat, "Bu hayvanlar sahipsiz kalınca onları topladık. Yemini, suyunu, arpasını, bakıcısını bunların hepsini temin ettik. Hayvanlara en güzel şekilde bakacağız. At olsun, eşek olsun, köpek olsun ne hayvan olursa olsun bütün hayvanlara sahip çıkmak bizim görevimizdir. Onlar da can taşıyor. Bu soğuk kış günlerinde hava eksi 20'lerde olunca hayvan soğuğa dayanamaz. Bazı hayvanlar tabi ki donarak telef olur. Biz bunlara müsaade etmeyiz. İnşallah şimdi yaptığımız gibi her zaman yapacağız. Hiçbir zaman hayvanlarımızı dışarıda bırakmayacağız" dedi.

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