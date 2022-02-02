Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütünün gençlik yapılanması YPS'ye yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında Cizre ve İdil ilçelerinde sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 43 adet av tüfeği fişeği ve şüphelilere ait cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.