Terörden temizlenen topraklar üretici ile yeniden hayat buluyor

ŞIRNAK (İHA) – Bursa'dan, pandemi sürecinde memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesine gelen Yekta Ürün, kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteği ile sera kurdu. Yüzde 70 hibe desteği alan Ürün, kiraladığı 16 dönüm arazinin 5 dönümünde domates, salatalık, çilek, soğan ve karpuz üretirken 10 kişiye de iş imkanı sağladı.

Bursa'da, korona virüs pandemisi nedeni ile çalıştığı fabrikadan ayrılan ve memleketine dönme kararı alan elektrik elektronik mühendisi Ürün, GAP destekli Uludere Kaymakamlığı ile Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak projesi olan Uludere Seracılık ile Kendi Üretiyor Projesine başvurdu. Projesi onaylanan ve yüzde 70 hibe desteği alan Ürün, kiraladığı 16 dönüm arazinin 5 dönümünde domates, salatalık, çilek, soğan ve karpuz üretmeye başladı. Kendi memleketinde üretime başlayan Ürün, 10 kişiye de iş imkanı sağladı.

"Öncelikli amacımız para kazanmak değil, bölge halkını üretim yapmaya teşvik etmek"

Yaklaşık 2 yıl boyunca kendi branşı ile ilgili Bursa'da bir fabrikada çalıştığını kaydeden Ürün, pandemi nedeni ile memleketine döndüğünü söyledi. Ürün, "Memleketime geldiğimde büyük bir boşluk gördüm. Çok fazla arazi boşta duruyordu, insanlar üretim yapmıyorlardı. Bununla ilgili Uludere Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdum. 5 dönüm üzerine yüzde 70 GAP desteği ile sera kurduk burada şu an için 10 kişiye istihdam sağlıyoruz. Buradaki ilk amacımız para kazanmak değil, bölge halkının seracılığa üretim yapmaya teşvik etmek. İnsanlara farklı iş olanakları sağlayabilmek, özümüze dönebilmek aslında amacımız. Domates, salatalık, soğan çilek, karpuz yetiştiriyoruz. Kaymakamımız Ahmet Solmaz bizlere motivasyon ve desteğini hiç esirgemedi. Uludere Üreticiler ve Girişimciler Derneği ile yine aynı şekilde Uludere Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle üretime devam ediyoruz. İstikrarlı bir şekilde bu yolda durmadan yürümeye devam edeceğiz, yeter ki üretelim" dedi.