Teröristlerin korkulu rüyası hudut kartallarından Pençe harekatına tam destek

2 bin rakımlı üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe harekatına tam destek veriyor. PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahlarını kapatan hudut kartalları, teröristlerin Türkiye'ye girişlerini engelliyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı bünyesindeki Gülyazı köyü 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri 2 bin 30 rakımlı Karaçalı hudut üs bölgesinde vatan nöbetini 7/24 sürüyor. Konumu itibariyle Kuzey Irak topraklarında yer alan teröristlerin kamplarına yakın olan askeri üs bölgesi milli ve yerli üretim silahları ve Mehmetçiğin gece gündüz nöbetleri sayesinde teröristlere nefes aldırılmıyor.

Sarp arazı ve baş döndüren dağlar Mehmetçiğe emanet

2 bin 30 rakımlı Karaçalı Hudut Bölüğünde konuşlanan silahlı kuvvetleri sarp arazisiyle baş döndüren dağlara rağmen teröristlere yönelik amansız mücadelelerini sürdürüyor. Ramazan bayramının 2'inci gününde bayramlaşan Mehmetçik, üs bölgesinin zirvesinde dalgalanan dev ay yıldızlı Türk bayrağı altında tüm Türkiye'ye mesaj gönderdi. Yüksek rakımlı dağ zirvesinde kurulan üs bölgesinde karların erimesinin ardından teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimlerini önlemek amacıyla Kuzey Irak sınırında kalan topraklar gece gündüz gözetleniyor. Bir hareketlilik görüldüğünde ise tam isabet nokta atışlar yapılarak bölücü terör örgütü mensuplarına ağır darbeler veriliyor.

Milli ve yerli silahlarla hudut güvence altında

Havan, biksi, doçka, uçaksavar gibi ağır silahların yanı sıra milli ve yerli üretim olan tam donanımlı silahlar sayesinde bölgede kuş uçurtulmuyor. Türkiye ile Kuzey Irak sınırının sıfır noktasındaki askeri üs bölgesinde teröristlerle verilen amansız mücadelede kahramanlık destanları yazılıyor. Bayramın birinci günü bayramlaşmak için fırsat bulamayan Mehmetçik, ikinci günde bayramlaştı. Üs bölgesinde görevli tüm askerlere şeker ve kolonya ikram edildi. Aileleriyle telefonla görüşüp bayramlarını kutlayan Mehmetçik verilen emre itaat ederek görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan hudut kartallarının dev ay yıldızlı Türk bayrağı altında bayramlaşması İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından görüntülendi. Bayramlaşmanın ardından teröristlerin geçiş güzergahı olan Kuzey Irak topraklarında görülen bir hareketlilik ise havan topları ve biksilerle nokta atışları yapılarak etkisiz hale getirildi.

Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlerin korkulu rüyası oldular

Türkiye ile Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında etten duvar ören hudut kartalları bölgede adeta kuş uçurmuyor. Teröristlerin geçiş güzergahlarında kurulan üs bölgelerinde vatan nöbeti tutan Mehmetçik etten duvar örerek vatan nöbeti tutuyor. Hudut kartalları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe harekatına Türkiye sınırlarından havan toplarıyla da destek oluyor. Pençe harekatı kapsamında kaçıp sınırı geçmeye çalışan teröristler hudut kartalları tarafından etkisiz hale getiriliyor. Gece gündüz nöbet tutan Mehmetçik, ailelerine seslenerek rahat ve huzur içinde uyumalarını çünkü bulundukları bölgeden teröristlere fırsat vermediklerini dile getirdi.

Hudut kartallarından bayram mesajı

3'üncü Hudut Tabur Komutanı, sınır hattında her türlü milli ve yerli silahlarla 7-24 aralıksız görev yaptıklarını söyledi. Tabur Komutanı, "Şuanda Türkiye Irak sınır hattının sıfır noktasında bulunmaktayız. Her türlü modern malzeme, silah, keşif, gözetleme vasıtalarıyla donatılmış olan üs bölgelerinde 7-24 üzerinden keşif gözetleme, pusu ve devriye faaliyetleri ile görevimizi icra etmekteyiz. Personelin fedakarlığı ve mevcut imkanlarla hudut hatlarında adeta kuş uçurulmamaktadır. Her şey ay yıldızlı bayrak için" dedi.

Hudut hattında görev yapan Mehmetçik ise, "Türkiye Irak sınırının sıfır noktasında hudut kartalları olarak başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere bütün Müslümanların bayramını kutlarız. Ailelerimiz bizi merak etmesin, moralimiz gayet yerinde" açıklamalarını yaptı.