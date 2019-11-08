Teröristlerin tahrip ettiği caminin yerine yenisi yapıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından tahrip edilen cami yıkılarak yerine yenisi yapıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe merkezinde yıllar önce yapılan cami, geçtiğimiz dönemlerde terör örgütü mensuplarınca tahrip edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Beytüşşebap Kaymakamlığı, eski binayı yıkıp yerine yeni bir Ulu Cami inşa etti. Açılışı bu gün gerçekleştirilen camide ilk cuma namazı kılındı.

Cuma namazına, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, İlçe Müftüsü Eyüp Bucan, savcılar, hakimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Kaymakamı Pendik ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kesip ilk cuma namazını yeni yapılan camide kıldı. Burada konuşan Kaymakam Pendik, ilçenin her geçen gün daha da güzelleştiğini söyledi. Kaymakam Pendik, "İlçemizde görev yapan eski Kaymakamımız Murat Şener zamanında yıkılarak temeli atılan Ulu Cami'inin açılışı bize nasip oldu. Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yanı sıra kaymakamlığımız ve hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde bitirilen tam donanımlı camimiz hayırlı olsun. Birlik ve beraberliğimiz eskiden beri olduğu gibi daim olsun. Bu güzel günde 3 ayrı mutluluğu yaşıyoruz. Camimiz bir çok açığımızı kapatacaktır. Taziye evi, cenaze yıkama yeri ve cami olarak hizmete açılıyor. Maddi manevi desteklerini, hayırlarını esirgemeyen herkese Beytüşşebaplılar adına çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Duaların edildiği açılışta caminin yapılışında emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.