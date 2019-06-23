İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Teröristlerin yola tuzakladığı 2 EYP imha edildi

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkiinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.


Edinilen bilgiye göre, Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkiinde Fındık Piyade Komando Tabur Komutanlığı birliklerince yürütülen operasyonda yol üzerinde gömülü şekilde el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen bidon tespit edildi. El yapımı patlayıcı, Fındık Piyade Komando Tabur Komutanlığı METİ ekiplerince imha edildi. İmhanın ardından daha büyük olan ikinci bir el yapımı patlayıcı daha bulundu. Tespit edilen ikinci el yapımı patlayıcı da ekiplerce güvenlik önlemi alınarak imha edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.