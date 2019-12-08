TFF 3. Lig 2. Grup

Lig 2. Gurup'ta Cizre Spor, sahasında konuk ettiği 1877 Alemdağ Spor'u Taner Gürsoy ve Evren Horozal'ın attığı gollerle 2-1 yendi.

Lig. 2. Gurup'ta Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan futbol maçında ev sahibi Cizre Spor, 1877 Alemdağ Sporu 2-1 yenerek üç puanı alan taraf oldu. Maça hızlı ve kontrollü bir oyun oynayarak başlayan Cizre Spor, maçın 11 dakikasında 1877 Alemdağ Spor ceza sahası içerisinde Yusuf Kerçin ile gelişen atakta topla buluşan Taner Gürsoy topu filelerle buluşturup takımını 1-0 öne geçirdi. Her iki takımın karşılıklı atakları ile devam eden maçın ilk yarısının bitmesine saniyeler kala Cizre Spor yarı sahasında etkili olan 1877 Alemdağ Spor, Ahmet Gündoğdu'nun attığı gol ile ev sahibi Cizre Spor karşısında beraberliği yakaladı.

İlk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona eren futbol müsabakasının ikinci yarısında daha üstün bir futbol ortaya koyan ev sahibi Cizre Spor, maçın 89. dakikasında Taner Gürsoy'un sol taraftan kullandığı korner vuruşunda kafa vuruşu ile topu 1877 Alemdağ Spor ağlarına gönderen Evren Horozal takımına galibiyeti getiren golü attı.

Maçın kalan sürelerinde başka gol olmayınca Cizre Spor müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Stad: Hamit Özalp Stadyumu

Hakemler: Fatih Tokail,Ercan Akdeniz,Denizcan Şahin

Cizre Spor: Ramazan Haklı, Evren Horazal, Doğan Seçkin Şavkin (Dk.61 Bahtiyar Dolma), Gökhan Dinçer, Yusuf Kerçin, Umut Dilek, Şemsettin Ender Kılıç, Murat Akçay, Mehmet Bayram, Serhat Bütün (Dk.89 Ahmet Demir), Taner Gürsoy

1877 Alemdağ Spor: Enes Ünal, Cenkay Akdoğan,Enes Çavuş (Dk.76.Çağlar Özel), Ahmet Gündoğdu, Alp Huy, Yusuf Demir ( Dk.80 Oğuzhan İnci),Mert Sarı, Hüseyin Korkmaz,Erhan Göç,Ertuğrul Usta,Zekeriya Kacaroğlu

Goller: Dk. 11 Taner Gürsoy, Dk. 89 Evren Horozal (Cizre Spor), Dk. 45+2 Ahmet Gündoğdu (1877 Alemdağ Spor)

Sarı Kartlar: Doğan Seçkin Şavkin, Ender Kılıç, Umut Dilek,Yusuf Kerçin (Cizre Spor) Yusuf Demir (1877 Alemdağ Spor)