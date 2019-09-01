TFF 3. Lig: Cizre Spor: 1 - Kemer Spor 2003: 0

TFF 3.
Lig 3.Grup'ta sahasında Kemer Spor 2003 ile karşılaşan Cizre Spor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Şehir Stadyumu
Hakemler: Serhad Ürkmez, Sedat Etik, Süleyman Yavaşoğlu
Cizre Spor: Ramazan Haklı, Evren Horozal, Fatih Şen, Şemsettin Ender Kılıç, Ercan Çapar, Mehmet Bayram (Rıdvan Coşkun dk. 46), Umut Dilek (Mehmet Albayrak dk. 76), Gökhan Dincer, Yusuf Kerçin, Taner Gürsoy (Bahtiyar Dolma dk. 69), Mert Yıldırım
Kemer Spor 2003: İsmail Çetin, Berkay Arslan (Mustafa İnan dk. 80 ?), Tolgahan Kumbasar, Erdin Üzer, Semih Can Şen (Reha Kurt dk. 61), Umut Akpınar, Şiyar Kepir, Hüseyin Atalay, Baran Basut (Fahri Genç dk. 46), Oğuz Saltabaş, Kemal Bolat
Gol: Şemsettin Ender Kılıç (dk. 45) (Cizre Spor)
Sarı Kartlar: Erhan Çapar, Bahtiyar Dolma (Cizre Spor), Baran Basut (Kemer Spor 2003)