TFF 3. Lig: Cizrespor: 1 - Gölcükspor: 1

TFF 3.
Lig 3. Gurup'ta Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan maçta Cizrespor, konuk ettiği Gölcükspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi Cizrespor maçın 1. dakikasında Nureddin Ersoy'un attığı gol ile 1-0 öne geçerken konuk takım Gölcükspor'un golü ise 90. dakikada Erdem Korkmaz'dan geldi.
Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu
Hakemler: Sercan Yılmaz, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Sabri Üstünel
Cizrespor: Engin Tuna, Emre Yüksektepe (Mert Yıldırım dk. 75), Safa Yıldırım (Emrah Günaydın dk. 22), Cemal Doğu, Ekrem Sütçü, Burak Koçer, Mehmet Albayrak, Emrah Çalışlar, Nureddin Ersoy, Atilla Erel, Semih Mustafa Usta (Ahmet Sarık dk. 86 ?)
Gölcükspor: İlyas Türengül, Sedat Cengiz, Erdem Korkmaz Güner, Mehmet Sayan, İbrahim Demirer, Uğur Erk, Rıdvan Akyan (Batuhan Boyoğlu dk. 72), Ömer Faruk Boz, Uğur Uğur, Ömer Çetinbaş, İsmail Yüksek (Furkan Özyapı dk. 57)
Goller: Nureddin Ersoy (dk. 1) (Cizrespor) Erdem Korkmaz Güner (dk. 90) (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: Burak Koçer, Atilla Erel, Emrah Çalışlar (Cizrespor), Uğur Uğur, Furkan Özyapı, Mehmet Sayan, Erdem Korkmaz Güner (Gölcükspor)