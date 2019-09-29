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TFF 3. Lig: Cizrespor: 3 - Elazığ Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta Cizrespor sahasında Elazığ Belediyespor'u 3-0 yendi.



Stat: Hamit Özalp


Hakemler: Aykut Sergin, Süleyman Yavaoğlu, Özgür Tolga Özcan


Cizrespor: Mahmut Demirgan, Fatih Şen (Rıdvan Coşkun dk. 67), Evren Horozal, Doğan Seçkin Şavkin (Mehmet Bayram dk. 46), Ercan Çapar, Gökhan Dinler, Umut Dilek, Mert Yıldırım (Mehmet Albayrak dk. 74), Şemsettin Ender Kılıç, Murat Akçay, Taner Gürsoy


Elazığ Belediyespor: Engin Olgun, Can Morgül, Burak Keskin, Muhammet Can Öztürk, Serhan Yılmaz, Arif Şahin, Emre Bayram (Cenk Cengiz dk. 56), Tuncay Fındıkçı, Metehan Andaç Özlü (Gökhan Aydaş dk. 82 ?), Samet Aydın (Burak Altıngök dk. 46), Burak Kavlak


Goller: Umut Dilek (dk. 4), Ercan Çapar (dk. 6), Taner Gürsoy (dk. 53) (Cizrespor)


Kırmızı kartlar: Arif Şahin (dk. 43), Burak Kavlak (dk. 45) (Elazığ Belediyespor)


Sarı kartlar: Fatih Şen, Mahmut Demirgan, Murat Akçay, Mert Yıldırım, Doğan Seçkin Şavkin (Cizrespor), Burak Keskin, Emre Bayram, Can Morgül, Cenk Cengiz (Elazığ Belediyespor)

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