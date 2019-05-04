TFF 3. Lig: Cizrespor: 4 - Karacabey Belediyespor: 2

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta Cizsespor, sahasında Karacabey Belediyespor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Hamit Özalp Şehir
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ahmet Şimşek, Ali Can Alp
Cizrespor: Engin Tuna, Emre Yüksektepe (Hasan Tungut dk. 71), Safa Yıldırım, Sayim Çelik, Cemal Doğu (Yaşar Kaan Yılmaz dk. 57), Ekrem Sütçü, Emrah Çalışlar, Mehmet Albayrak (Kasım Kılıç dk. 63), Nureddin Ersoy, Atilla Erel, Semih Mustafa Usta
Karacabey Belediyespor: Gürkan Arıkan (İbrahim Niş dk. 72), Ömer Faruk Gümüş, Mustafa Apardı (Alpay Şaşı dk. 46), Bünyamin Kasal, Abdullah Altıntaş, Gökhan Aytekin, Ömer Akman, Emirhan Çolak, Mahmut Şeker, Ercan Karaca, Hasan Hüseyin Şahin
Goller: Semih Mustafa Usta (dk. 15 ve 60), Nureddin Ersoy (dk. 28), Yaşar Kaan Yılmaz (dk. 65) (Cizrespor) Mahmut Şeker (dk. 78), Emirhan Çolak (dk. 86) (Karacabey Belediyespor)