İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Cizrespor: 4 - Karacabey Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta Cizsespor, sahasında Karacabey Belediyespor'u 4-2 mağlup etti.



Stat: Hamit Özalp Şehir


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ahmet Şimşek, Ali Can Alp


Cizrespor: Engin Tuna, Emre Yüksektepe (Hasan Tungut dk. 71), Safa Yıldırım, Sayim Çelik, Cemal Doğu (Yaşar Kaan Yılmaz dk. 57), Ekrem Sütçü, Emrah Çalışlar, Mehmet Albayrak (Kasım Kılıç dk. 63), Nureddin Ersoy, Atilla Erel, Semih Mustafa Usta


Karacabey Belediyespor: Gürkan Arıkan (İbrahim Niş dk. 72), Ömer Faruk Gümüş, Mustafa Apardı (Alpay Şaşı dk. 46), Bünyamin Kasal, Abdullah Altıntaş, Gökhan Aytekin, Ömer Akman, Emirhan Çolak, Mahmut Şeker, Ercan Karaca, Hasan Hüseyin Şahin


Goller: Semih Mustafa Usta (dk. 15 ve 60), Nureddin Ersoy (dk. 28), Yaşar Kaan Yılmaz (dk. 65) (Cizrespor) Mahmut Şeker (dk. 78), Emirhan Çolak (dk. 86) (Karacabey Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.