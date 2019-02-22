TFF 3. Lig

Lig 3. Grup'ta yer alan Cizrespor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, 1461 Trabzonspor maçı öncesi moral gecesinde bir araya geldi. Cizresporlu futbolcular canlı müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Cizrespor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde karşılaşacakları 1461 Trabzon Spor karşılaşması öncesinde teknik heyet ve futbolcular moral gecesinde bir araya geldi. Bir kafede düzenlenen moral gecesine Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, teknik direktör Yusuf Tokuş, Sportif Direktör Tuncay Kutin, yöneticiler, futbolcular ve taraftar grubu başkanları katıldı.

Cizrespor Kulüp Başkanlığı tarafından organize edilen moral gecesinde futbolcuların moralinin yüksek olması gözlerden kaçmadı. 1461 Trabzonspor maçı öncesinde neşeli bir ortamda bir araya gelen ve sohbet eden futbolcular karşılaşma öncesinde canlı müzik eşiğinde halay çekip stres attı.

Cizrespor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, yönetim kurulu olarak hem Serik maçı sonrası yaşanan üzücü olayları unutturmak hem de bu hafta sonu oynayacakları 1461 Trabzonspor maçı öncesinde birlik ve beraberliklerini pekiştirmek adına teknik heyet ve futbolculara yönelik bir moral gecesi düzenlediklerini söyledi. Sefinç, “Her şey Cizrespor için. Zorlu bir gurupta ve zorlu bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Ama bizim de güçlü bir takımımız olduğu aşikar. Ateşli taraftarlarımız da var. Bu teknik heyet, futbolcu ve centilmen taraftarlarımızla hedefe yürüyeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Cizrespor teknik direktörü Yusuf Tokuş ise, kulüp başkanlarının düzenlediği bu gece sayesinde hem neşelerinin yerine geldiğini hem de 1461 Trabzonspor maçı öncesi futbolcuların moral kazandığını söyledi.