TFF 3. Lig

Lig 3 Gurup'ta mücadele eden Cizrespor bu hafta sonu sahasında karşılaşacağı 1461 Trabzonspor maçını kazanıp, üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Ligin ikinci yarısında oynadığı son 5 maçta yenilmeyerek büyük bir moral bulan Cizrespor, bu hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği 1461 Trabzonspor maçını kazanıp, Serik Belediyspor maçında kaybedilen puanları telafi etmeyi hedefliyor. 1461 Trabzonspor maçı hazırlıklarını Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde sürdüren Cizrespor'da, futbolcuların antrenmanda hırslı ve moralli olması hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi.

İç sahada kendi seyircileri önünde zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Tokuş, "Cezalı ve sakat oyuncuların olması futbolun genel yapısında olan bir şeydir. Sahaya her zaman istediğiniz kadro ile çıkamayabiliyorsunuz. Üç eksiğimiz var ama üç eksiğin yerine oynayacak arkadaşlarımız diğer arkadaşlarının yokluğunu aratmayacaktır. Oynayacağımız maç bizim için çok önemlidir çünkü 1461 Trabzonspor iyi bir takım. Ama rakip takım ne kadar iyi olursa ne kadar kuvvetli olursa olsun bizimde bir şekilde rakip takımı yenmemiz lazım ve üstüne çıkmamız lazım. Bizim için bu maç çok önemli bir maç. Maçı kazandığımız zaman biraz daha alt taraftan kopup üst tarafları yavaş yavaş yakalamaya başlayacağız. Oyuncularım morali ve istekliler. Şuanda 1461 Trabzon Spor maçı ve futbol açısından düşündüğümüz herhangi bir şey yoktur. Sadece hafta sonu sahamızda oynayacağımız maçı kazanarak Cizre halkını ve taraftarlarını memnun edecek bir skor alacağız" diye konuştu.