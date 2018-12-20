İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Eylül Ayı Mükemmellik Ödülü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına verildi

Her ay binlerce yolcunun seyahat etmek için tercih ettiği Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Mükemmellik ödülüne layık görüldü.


THY tarafından Eylül Ayı Mükemmellik Ödülünü alan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında tören düzenlendi. Törene Türk Havayolları Müdürü Yusuf Dilberoğlu, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, havalimanı personelleri ile çok sayıda davetli katıldı. Benek, “Bizler her gün yüzlerce her ay binlerce insana en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Her ay binlerce kişinin seyahat etmek için tercih ettiği havalimanımızda personellerimiz buraya gelen insanlara yardımcı olmak ve onların rahat bir yolculuk yapmaları için büyük bir özveri gösteriyor. Bu anlamda bu ödüle layık görülmemizde emekleri olan personellerimizi kutluyoruz. Bu vesile ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını bu ödüle layık gören THY yönetimine de teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.