THY Eylül Ayı Mükemmellik Ödülü Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına verildi

THY tarafından Eylül Ayı Mükemmellik Ödülünü alan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında tören düzenlendi. Törene Türk Havayolları Müdürü Yusuf Dilberoğlu, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, havalimanı personelleri ile çok sayıda davetli katıldı. Benek, “Bizler her gün yüzlerce her ay binlerce insana en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Her ay binlerce kişinin seyahat etmek için tercih ettiği havalimanımızda personellerimiz buraya gelen insanlara yardımcı olmak ve onların rahat bir yolculuk yapmaları için büyük bir özveri gösteriyor. Bu anlamda bu ödüle layık görülmemizde emekleri olan personellerimizi kutluyoruz. Bu vesile ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını bu ödüle layık gören THY yönetimine de teşekkür ediyorum” dedi.