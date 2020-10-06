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THY Şırnak-İstanbul sefer sayısını arttırdı

Türk Hava Yolları, artan yolcu talebini karşılayabilmek için Şırnak-İstanbul haftalık uçuş sayısını 7’den 11’e çıkardı.

Türk Hava Yolları, artan yolcu talebini karşılayabilmek için Şırnak-İstanbul haftalık uçuş sayısını 7'den 11'e çıkardı.


Yolcularına sunduğu kaliteli hizmet ve geniş uçuş ağıyla yolcu sayısını her geçen gün arttıran Türk Hava Yolları, yeni hatlar açmanın yanı sıra, uçtuğu hatlardaki mevcut sefer sayılarını arttırarak yolcular için daha çok alternatif oluşturdu. Türk Hava Yollarının Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına haftalık yapmış olduğu 7 İstanbul-Şırnak seferine, haftanın 1., 3., 5. ve 6. günleri ilave edilerek toplamda İstanbul uçuşunu 11'e çıkardı.


THY'nin uçak seferlerini artırmasından sonra uçuş planına eklenen TK6940 sefer sayılı ilk uçak Şırnak Havalimanına iniş yaptı. Uçuş ekibi, İdil Kaymakamı ve Şırnak Havalimanı Mülki İdare Amiri Refik Özsoy, Havalimanı Müdürü Abdurahman Batur, THY ekibi ve havalimanı çalışanları tarafından Su Takı gösterisi ile karşılandı.

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