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Tır tek şeritli yolu kapattı, araçlar ilçeye giremedi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Aşağıdere yolunda kaza yapan bir tır nedeniyle araçlar ilçeye giremiyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Aşağıdere yolunda kaza yapan bir tır nedeniyle araçlar ilçeye giremiyor.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köy yoluna öğlen saatlerinde giren vinç yüklü 01 PL 455 plakalı tır, üzerindeki yükün kayaya çarpması sonucu yolun ortasında kaldı. Giriş çıkışların yapılamadığı yolda sürücüler duruma tepki gösterdi. Sürücüler, bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini belirterek, özellikle tırın girdiği dönemlerde sorunların yaşandığını ve ulaşımın saatlerce aksadığını kaydetti.

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