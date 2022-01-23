Tırın zulasındaki 52 kilo 639 gram eroini ‘Stark' buldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırın gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği “Stark” 52 kilo 639 gram eroin buldu. Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludere'de terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan tırda arama yapıldı. Polis aramada uyuşturucu bulamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik detektör köpeği “Stark” devreye girdi. “Stark” tırın orta tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 52 kilo 639 gram eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.