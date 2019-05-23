Topladıkları pancarları kar üstünde kayarak köylerine götürüyorlar

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, ilkbahar aylarında pancar bitkisi toplamaya giden köylüler, topladıkları ürünlerin üstüne atlayıp 2 bin rakımlı dağın tepesinden köylerine kaymanın keyfini çıkarıyor.

Beytüşşebap ilçesinde ilkbahar aylarında pancar toplamaya giden vatandaşlar, 2 bin rakımlı dağ yamaçlarında düşen karlar üzerinde topladıkları pancarları kaydırarak, köylerine getirmeye çalışıyor. Kar üstünde kayıp pancar torbalarını köye getiren vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden dağın zirvesinden kendilerini karın üstüne bırakıyor.

Pancar toplayıp kar üstünde kayan köylülerden Tahir Akkoş, topladıkları pancarları taşıyamadıklarını bu nedenle pancar torbalarının üstüne atlayıp kayarak köye götürdüklerini söyledi. Akkoş, “B zamanlarda pancar toplamak için yüksek kesimlere gidiyoruz. Topladığımız pancarları taşıyamayınca kar birikintisi üzerinden kayarak köye götürüyoruz. Biraz tehlikeli ama çok zevkli” dedi.