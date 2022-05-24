Toz bulutu Silopi'de hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye'nin güneyinden gelen toz bulutu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşarken, evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.

Silopi'de kuvvetli rüzgarla birlikte Suriye ve Irak'tan geldiği tahmin edilen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan toz bulutu bazı noktalarda görüş mesafesini düşürürken, evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve çevrelerinde hafif kuvvette toz bulutunun etkili olacağının tahmin edildiği, buna bağlı olarak da görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.