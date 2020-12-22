Trafik kazasında hayatını kaybeden Önal ailesi için tören düzenlendi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Önal ailesi için tören düzenlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün virajı alamaması nedeni ile kontrolünü kaybettiği 33 D 3837 plakalı araç, takla atarak yaklaşık 40 metre yuvarlandıktan sonra Habur Çayına uçtu. Sabah saatlerinde Habur Çayında bir aracın olduğunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, ters dönüp Habur Çayına uçan araçta bulunan Serhat Önal, eşi Gülay Önal ve ismi öğrenilemeyen bebeklerinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile hayatını kaybedenlerin bedenleri araçtan çıkarıldı.

Hayatını kaybeden Önal ailesi için tören düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Hasan Meşeli, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanı Albay Deniz Özarslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Hastane bahçesinde yapılan törende konuşan Kaymakam Meşeli, dün Gaziantep'ten görev yerine gelen Serhat Önal ve ailesinin Ayvalık köyü yakınlarında kaza geçirdiğini söyledi. Kaymakam Önal, "Ailesiyle beraber hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada otopsisi yapılan askerimizi ve ailesini uğurladık. Bölgemizde bu tür vakalarının yaşanmaması adına tüm bölge halkına çağrıda bulunuyorum, lütfen dikkatli olalım ve kurallara uyalım" dedi.

Belediye Başkanı Habip Aşan ise "Elim bir trafik kazası sonucu ölen uzman çavuşumuz ve ailesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sabah saatlerinde tüm birimlerimizle beraber cansız bedenlerini araçtan çıkardık. Kendilerine Allah'tan rahmet ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Çok üzücü bir olay rabbim bir daha yaşatmasın inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Önal ailesinin cansız bedenleri, dualarla Gaziantep'e uğurlandı.