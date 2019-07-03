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Traktörün arkasındaki yolculuk faciaya davetiye çıkardı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde uluslararası İpekyolu’nda canını hiçe sayarak traktörün arkasında yolculuk yapan vatandaş, faciaya davetiye çıkardı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde uluslararası İpekyolu'nda canını hiçe sayarak traktörün arkasında yolculuk yapan vatandaş, faciaya davetiye çıkardı.


Kuzey Irak'a yük taşımacılığı yapan ve büyük araçların geçiş güzergahı olan uluslararası İpekyolu üzerinde traktörün arka kısmına yüklenen torbaların üzerine oturttuğu vatandaşın canını hiçe sayan sürücünün caddede geçen araçlara da korna çaldığı görüldü. Arka tarafta oturan yaşlı adam ise, çukurlarda sarsılan araçtan düşmemek için araca tutundu. Adeta bir faciaya davetiye çıkaran yolculuk amatör kamera ile görüntülendi.

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