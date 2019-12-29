İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörünü kepçeye çevirdi, kar nedeni ile kapanan yolları açmaya başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan çiftçi, iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için kolları sıvadı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan çiftçi, iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için kolları sıvadı. Traktörünün arkasına taktığı aparatla köy yollarını açan çiftçi, vatandaşların takdirini topladı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran ve Ayvalık köylerinde etkili olan kar yağışı sonrası mahalle aralarındaki yollar ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğunluğundan haberdar olan Şükrü Gökçe isimli çiftçi, garajdan traktörünü çıkarıp demirden bir panel taktırdı. Kar nedeni ile kapanan yolları traktörü ile açan Gökçe, vatandaşların takdirini topladı.


İki gündür mahalle aralarını temizlediğini belirten Gökçe, bunun karşılığında herhangi bir ücret almadığını söyledi. Gökçe, “İlçemizde iki gündür kar etkili, bu yüzden ekipler sürekli çalışıyordu. Bizim mahalle aralarındaki yollar kardan kapanınca açmak bize düştü. Çok masraflı bir ekipman değil aslında tüm traktör sahipleri bunu yapmalı. Elimizden geldiği kadar halkımıza hizmet etmek isteriz” dedi.


Kar nedeni ile ekiplerin yoğun çalıştığını kaydeden Gökçe, ekiplere destek olmak için kış boyunca yolları temizleyeceğini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.