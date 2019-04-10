TSO Başkanı Sefinç'ten nehre atlayan kadını kurtaran polise plaket

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan kadını canı pahasına kurtaran polis memuru Nuh Toprak'a plaket verdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Çevik Kuvvet Grup Amirliği'nde düzenlenen ödül töreninde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göstermiş oldukları üstün gayret ve hizmetlerinden dolayı 70 polis memuru başarı belgesi ile ödüllendirildi. Yüzlerce polisin katıldığı ödül töreninde geçtiğimiz mart ayında devriye görevini ifa ederken Dicle Nehri kenarındaki falezlerden intihar etmek için nehre atlayan 39 yaşındaki Asiye E.'nin hayatını kurtaran polis memuru Nuh Toprak'a Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç tarafından teşekkür plaketi verildi.